ABD 55 milyon vizeyi gözden geçirecek

Donald Trump yönetimi yasa dışı göçle mücadele kapsamında göçmenlik ve vize politikalarını sertleştiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizesi bulunan 55 milyondan fazla kişinin “olası ihlaller” açısından incelenmeye başladığını duyurdu.

SINIR DIŞI OLABİLİR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD vizesi sahiplerinin göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediği incelenecek. Söz konusu ihlaller, “vize süresinden uzun süre ABD’de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek” gibi konuları içerecek. Yapılacak denetimlerde vize sahiplerinin kendi ülkelerindeki güvenlik ve göçmenlik kayıtları, hatta sosyal medya hesapları göz önünde bulundurulacak. İhlal tespit edilmesi durumunda vizeler iptal edilebilecek, halihazırda ABD’de bulunan kişiler ise sınır dışı edilebilecek.

ŞOFÖRLERE VİZE ASKIDA

Çalışma vizesi sahibi yabancı kamyon şoförleri de durumdan nasibini aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ticari kamyon şoförlerine çalışma vizesi verilmesinin askıya alındığını duyurdu. Rubio, römorklu kamyon kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, bu artışın “ABD’li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini” iddia etti. Trump yönetimi tarafından nisan ayında, Barack Obama döneminde çıkarılan ve İngilizce bilmeyen şoförlerin görevden alınmasını engelleyen düzenleme iptal edilmişti.

ABD’DEN KAÇIŞ SÜRÜYOR

Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan baskıcı tedbirler, ABD’yi onlarca yıl sonra ilk kez ‘terk edilen ülke’ haline getirdi. Pew Araştırma Merkezi’nin son verilerine göre, on yıllardır ilk kez ABD’yi terk eden göçmenlerin sayısı gelenlerden daha fazla. Ocak ve haziran ayları arasında, yasal ve yasadışı şekilde ikamet edenler de dahil olmak üzere yabancı doğumlu nüfus, yaklaşık 1.5 milyon azalarak 53.3 milyondan 51.9 milyona düştü. Trump yönetiminden yetkililer, göçmenlerin ülkeyi terk etmesiyle birlikte “devlet hizmetleri üzerindeki baskıların azaldığını ve iş piyasalarının toparlandığını” savundu.

TRUMP KARAKOLU ZİYARET ETTİ... POLİSLERE PİZZA DAĞITTI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da “güvenliği artırmak” amacıyla aldığı tedbirleri yerinde denetlemek amacıyla karakol ziyareti yaptı. Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi’nde yetkililerden güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi alan ABD Başkanı, polis memurlarına pizza ve hamburger dağıttı. ABD Başkanı, önceki hafta aldığı bir kararla “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 Ulusal Muhafız sevk ettirmişti. Trump, suçla mücadele için bir sonraki durağın Chicago olduğunu ekleyerek, “Hazır olduğumuzda Chicago’da da işleri yoluna koyacağız” dedi. Öte yandan Washington’ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser, suç oranlarının yüksek olmadığını ve Trump’ın adımının kentteki asayiş durumuyla orantısız olduğunu savunmuştu.

TRUMP’IN ESKİ DANIŞMANININ EVİNE BASKIN

Başkan Trump’ın ilk döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton’un Maryland eyaletindeki evine federal gizli servis FBI’dan ajanlar baskın düzenledi. Bolton son dönemde Trump’ı eleştiren açıklamalar yapıyordu, güvenlik taraması da kaldırılmıştı. FBI direktörü Kash Patel, X’ten yaptığı paylaşımda “Kimse yasalar üstü değildir. FBI ajanları görevde” ifadesini kullandı.