ABD, 33 Türk İdlib şehidini andı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından bir açıklama yaparak, şehit askerleri andı.

‘TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ’

Ned Price açıklamasında, “Bir yıl önce 33 Türk askeri, İdlib’deki masum Suriyeli sivilleri Esad rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin vahşetinden korurken hayatını kaybetti. Onların hatırasını ve fedakarlıklarını anarken NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” ifadelerini kullandı. Suriye’nin İdlib bölgesinde Esad rejimi güçleri 2020 yılı başlarında kilit konumdaki Serakib ilçesine taarruz ederek, ateşkesi ihlal etmişti. Rejim güçlerine bağlı uçakların Balyun yerleşimini 27 Şubat 2020’de bombalaması sonucu 33 Türk askeri şehit olmuştu.