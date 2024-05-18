ABD 2 ayda inşa etmişti... Gazze iskelesinden yardımlar başladı

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AMERİKAN ASKERİ KARAYA ÇIKMAYACAK

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh ise önceki gün Hürriyet’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına yaptığı açıklamada geçici iskeleyle ilgili bilgi verdi. İsrail’in kara geçiş kapılarındaki yardımları aksatması ve tırların geçişlerine izin vermemesi sebebiyle ABD’nin alternatif olarak bulduğu çözüm olarak sunulan geçici liman için Pentagon’a göre hiçbir ABD askeri karaya ayak basmayacak. Singh, “ABD ordusu yalnızca denizden Gazze’ye insani yardım akışını sağlamak için lojistik destek sağlıyor” dedi. Singh, “İlk etapta yardımlarının dağıtımının yavaş olacağını ve bu sürecin “emekleme, yürüme, koşma olarak” düşünülmesi gerektiğini söyledi.