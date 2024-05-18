×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD 2 ayda inşa etmişti... Gazze iskelesinden yardımlar başladı

Güncelleme Tarihi:

#Pentagon#ABD#İsrail
ABD 2 ayda inşa etmişti... Gazze iskelesinden yardımlar başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Gazze’ye iki ayda inşa edilen yüzer iskelenin sahile demirlemesi sonrasında ilk yardımın dün sabah yerel saatle 09.00’da başladığını açıkladı.

Haberin Devamı

AMERİKAN ASKERİ KARAYA ÇIKMAYACAK

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh ise önceki gün Hürriyet’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına yaptığı açıklamada geçici iskeleyle ilgili bilgi verdi. İsrail’in kara geçiş kapılarındaki yardımları aksatması ve tırların geçişlerine izin vermemesi sebebiyle ABD’nin alternatif olarak bulduğu çözüm olarak sunulan geçici liman için Pentagon’a göre hiçbir ABD askeri karaya ayak basmayacak. Singh, “ABD ordusu yalnızca denizden Gazze’ye insani yardım akışını sağlamak için lojistik destek sağlıyor” dedi. Singh, “İlk etapta yardımlarının dağıtımının yavaş olacağını ve bu sürecin “emekleme, yürüme, koşma olarak” düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pentagon#ABD#İsrail

BAKMADAN GEÇME!