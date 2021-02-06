ABD: 15 Temmuz’la ilgimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “15 Temmuz darbe girişiminde ABD’nin rolünün olduğuna ilişkin” sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi: “2016’da Türkiye’deki darbe girişiminde ABD’nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar, tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye’deki olaylarla ilgili ABD’nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye’nin bir NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir.”