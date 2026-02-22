×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD 14 yıl sonra Şam’a geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Suriye#Donald Trump
ABD 14 yıl sonra Şam’a geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 2012 yılında faaliyetleri durdurulan Suriye’nin başkenti Şam’daki ABD Büyükelçiliği’nin yeniden açılması için planlama yaptığı ve bu kapsamda Kongre’yi bilgilendirdiği bildirildi.

Haberin Devamı

Associated Press tarafından aktarılan habere göre, süreç kapsamında Washington ile Şam arasında diplomatik faaliyetlerin yeniden başlatılması hedefleniyor.

‘ŞARA KÜRTLERE İYİ DAVRANDI’

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı bulunduğu konuma kendisinin getirdiğini iddia etti. Şara ile ilgili övgü dolu sözler kullanan Trump, “Olağanüstü bir iş çıkarıyor. O sert bir adam, uslu bir çocuk değil, yoksa bunu başaramazdı” ifadelerini kullandı. Sözlerine SDG’ye açık mesaj niteliği taşıyan ifadelerle devam eden Trump, “Şara şu ana kadar Kürtlere karşı çok iyi davrandı” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Suriye#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!