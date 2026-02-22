ABD 14 yıl sonra Şam’a geri dönüyor

Haberin Devamı

Associated Press tarafından aktarılan habere göre, süreç kapsamında Washington ile Şam arasında diplomatik faaliyetlerin yeniden başlatılması hedefleniyor.

‘ŞARA KÜRTLERE İYİ DAVRANDI’

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı bulunduğu konuma kendisinin getirdiğini iddia etti. Şara ile ilgili övgü dolu sözler kullanan Trump, “Olağanüstü bir iş çıkarıyor. O sert bir adam, uslu bir çocuk değil, yoksa bunu başaramazdı” ifadelerini kullandı. Sözlerine SDG’ye açık mesaj niteliği taşıyan ifadelerle devam eden Trump, “Şara şu ana kadar Kürtlere karşı çok iyi davrandı” dedi.