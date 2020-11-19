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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

ABD 10 yıl aradan sonra Venezuela'ya büyükelçi atadı

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ABD 10 yıl aradan sonra Venezuela'ya büyükelçi atadı
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ABD, 10 yıl aradan sonra Venezuela'ya büyükelçi atadı.

James Story'nin büyükelçi adaylığı, çarşamba günü ABD Senatosunun sesli oylamasıyla onaylandı.

Story'nin ABD'nin Caracas Büyükelçiliği görevini, komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürüteceği belirtildi.

James Story'nin, ABD başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD'nin Venezuela politikasına rehberlik etmede önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

ABD-Venezuela ilişkileri, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde bozulmaya başlamıştı.

ABD ve Venezuela, 2010 yılından bu yana karşılıklı büyükelçi atamadı.

Washington yönetiminin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu desteklemesinin ardından iki ülke geçen yıl diplomatik ilişkilerini tamamen koparmış, diplomatlarını geri çekmişti.

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