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ABBA’ya İsveç Kraliyet nişanı

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#ABBA#İsveç#Kraliyet Nişanı
ABBA’ya İsveç Kraliyet nişanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

1970’li yılların efsanevi grubu ABBA’ya İsveç pop müziğini küresel izleyici kitlesine taşımaları sebebiyle İsveç Kralı Carl XVI Gustaf tarafından Kraliyet Şovalyelik Nişanı verildi.

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Kraliyet Sarayı’nda yapılan törende aralarında ünlü müzik grubu ABBA’nın da bulunduğu 13 kişiye nişan takdim edildi. Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ve Björn Ulvaeus’tan oluşan ABBA grubu, ‘Uluslararası müzikteki olağanüstü çabaları’ nedeniyle ‘Vasa Kraliyet Nişanı’na layık görüldü. Vasa Nişanı 50 yıl sonra ilk kez takdim edilmiş oldu. ABBA, 1974 yılında ‘Waterloo’ şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması’nın birincisi olmuştu. 40 yıldır birlikte canlı performans sergilemeyen İsveçli grup üyeleri, 2021’de “Voyage” adlı bir geri dönüş albümü yayınlamıştı.

 
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#ABBA#İsveç#Kraliyet Nişanı

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