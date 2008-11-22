Abbas Obama'dan barış girişimine destek istedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Filistin lideri Mahmud Abbas, ABD'de başkan seçilen Barack Obama'dan, Arap barış girişimini desteklemesini istedi.

Abbas, Batı Şeria'nın Nablus kentinde katıldığı bir konferansta, Obama'ya, yeni görevine başlar başlamaz Orta Doğu barış çabalarına dahil olması ve bu girişimi benimsemesi çağrısı yaptı.



Mahmud Abbas ayrıca, İsrail'in, Kurban Bayramı'ndan önce 250 Filistinli tutukluyu serbest bırakacağını belirtti.



İsrail ile ilişkisi bulunmayan Arap ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi, İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'ün bazı kesimlerinden tamamen çekilmesi karşılığında tam barış yapılmasını, Filistinli mülteciler sorununa çözüm bulunmasını öngörüyor.

