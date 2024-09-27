Abbas: İsrail’e silah göndermeyi durdurun

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasına Gazze’nin yüzde 75’inin yıkıldığını ve tanınmaz hale geldiğini, binlerce insanın öldüğünü hatırlatarak başlayan Abbas, “Gazze ve Batı Şeria’da İsrail’in işlediği suçları durdurun, çocukların ve kadınların öldürülmesini, soykırımı ve İsrail’e silah göndermeyi durdurun. Bu çılgınlık devam edemez” dedi. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog inşa etme çağrısına değinen Abbas, Mescid-i Aksa ve çevresinin Müslümanlara ait olduğunu ve bunun da Milletler Cemiyeti’nce 1930’da kabul edildiğini, şartlar ne olursa olsun bundan başka bir şeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı. Filistin’e destek veren aktivistlere de teşekkür eden Abbas, “Hayatlarını tehlikeye atarak Filistin’e gelen aktivistlere de minnettarız. Bu vesileyle Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’yi rahmetle anıyorum” dedi.