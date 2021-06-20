AB zirvesi öncesi Türkiye için iyimser hava

Türkiye ile ilişkiler, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 24-25 Haziran’da Brüksel’de yapacakları zirve öncesinde yarın dışişleri bakanları düzeyinde ele alınacak. AB’de, Türkiye ile ilişkiler açısından geçtiğimiz aylara oranla daha iyi durumda olunduğu görüşü öne çıkıyor.

KIBRIS DIŞINDA YUMUŞAMA

Doğu Akdeniz’de aylardır yaşanan sakinlik olumlu karşılanırken Yunanistan ile Türkiye arasında gerilimin düşmesi ve diyalog ortamının güçlenmesi de memnuniyet verici gelişmeler arasında sayılıyor. Libya ve Suriye konularında AB ile Türkiye arasındaki görüş ayrılıkları tam olarak giderilememiş olsa da pozisyonların 6 ay ile bir yıl öncesine oranla daha yakın olduğu vurgusu da sıkça duyuluyor. Kıbrıs konusu ise ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğü ve zıt pozisyonların korunduğu başlık olmayı sürdürüyor.

BELGEYE DE YANSIDI

Zirve için hazırlanan ilk taslak belgedeki tonlama da mevcut havayı teyit eden bir içeriğe sahip. Gümrük birliği güncellemesine ilişkin teknik çalışmaların ve yüksek seviyeli diyalog için hazırlıkların not edildiği, Doğu Akdeniz’de gerilimin düşmesinin memnuniyetle karşılandığı belgenin de en olumsuz unsuru Kıbrıs. AB Komisyonu’nun mültecilere yönelik mali yardım önerisini zirveye yetiştirmesi beklenirken hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükler alanlarında beklentileri karşılama yönünde adım atılmaması ise ilişkileri gölgelemeyi sürdürüyor.

‘İHTİYACIMIZ VAR’

Zirveye yaklaşılırken sıkça ele alınan başlıklar arasında yer alan Türkiye, önceki gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da gündemindeydi. Merkel, ikili toplantı öncesi, AB’nin Türkiye konusunda içinde bulunduğu durumu özetler nitelikteki, “Bir yandan görüş ayrılıkları mevcut diğer yandan ise, bazı meseleleri şekillendirmek istiyorsak, birbirimize ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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