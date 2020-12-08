AB zirvesi öncesi Doğu Akdeniz mesajı: Gelin bu isi beraber çözelim

Yunanistan’ın maksimalist bir yaklaşım içinde bulunduğunu, kıta sahanlığı taleplerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Antalya Körfezi’ne hapsedilmek istendiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Kıbrıs’ta da Azerbaycan meselesinde de diğer konularda yine Libya’da dengeleri değiştirmemize rağmen diyoruz ki gelin bu işi beraber çözelim. Bir zenginlik varsa paylaşalım. Sorunları diplomasiyle siyasi yöntemlerle çözelim.”

YAPTIRIM ÇÖZÜM OLMAZ

“Doğu Akdeniz’deki gelişmeler AB zirvesine giden süreci ne şekilde etkiler” sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “AB, Türkiye ile ilişkilerde bir karar vermesi lazım. Ya dürüst bir ara bulucu olarak sorunların çözümüne katkı sağlayacak, terörle mücadele, göç, gümrük birliği, vize serbestisi birçok alanda iş birliğimizi kazan kazan anlayışıyla devam ettireceğiz ya da iki tane şımarık üyenin (Fransa da bunları çok destekliyor) etkisiyle haksız bir şekilde kararlar alacak, gerginlik devam edecek. Bu kararların da yaptırım veya başka ne olursa olsun sorunların çözümüne bir katkısı olmayacak. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de Doğu Akdeniz meselesinin halledilmesi doğrultusunda herhangi bir katkısı olmayacak, tam tersine işler tersine gider.”

KENDİNE GÜVENEN GÖRÜŞMEYE GELİR

Yunanistan ile diyalogdan yana olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Bir keresinde Almanya Başbakanı Merkel’in ricasıyla olmak üzere iki defa gemimizin oraya gitmesini biraz erteledik. İkincisinde ise bakım için gemi Antalya Limanı’na geldi ama neticede faaliyetler durdu. Bu dönem, her ikisi de diplomasi için bir fırsattı ama Yunanistan tam tersine provokatif adımlarını devam ettirdi. Diğer taraftan Oruç Reis gemisi bu bölgede çalışmalarını tamamladı ve Antalya Limanı’na döndü. Yunanistan, gemi buradayken ‘biz herhangi bir görüşmeye yanaşmayız, halkımız bu konuda bizi affetmez’ diyor. Yunanistan şimdi başka bahanelerle görüşmeye gelmiyor. Kendine güvenen ülke görüşmeye gelir.”

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin de, “Bu mesele ömür boyu gider mi? Gitmemesi lazım. Bir 50 sene daha federasyon için müzakere etmenin bir faydası var mı? Yok. Bu statükodan Rum kesimi faydalanıyor, KKTC halkı ise cezalandırılıyor. O nedenle bunu bir an önce çözmemiz lazım” dedi.

AB DÜRÜST BİR ARABULUCU OLSUN

AB’nin sorunun çözümü için Yunanistan’a koşulsuz destek vermeyi bırakarak, Yunanistan ile Rum kesimine de tavsiyelerde bulunması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “AB’nin dürüst bir ara bulucu olması lazım saygın bir örgüt olması için” ifadesini kullandı.

AB ve AB üyesi ülkeleri “Türkiye gibi aklıselim içinde hareket etmeye” çağıran Çavuşoğlu, “Uluslararası hukuku hem temel ilke olarak ilişkilerde ortaya koyuyorsun, bunun dünyada savunucu rolünü üstleniyorsun, hem de diğer taraftan Yunanistan’ın hukuksuzluğuna koşulsuz destek veriyorsun. Bu olmaz. Biz AB ile de tüm Doğu Akdeniz ülkeleriyle de Yunanistan ile de ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde götürmek istiyoruz. Pozitif gündem yaratmak istiyoruz” dedi.