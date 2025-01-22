AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Trump haklı

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Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Ajansı (EDA) Yıllık Konferansı'nda konuşma yaptı.

AB savunmasının güçlendirilmesine yönelik vizyon ve önceliklerini ortaya koyan Kallas, bunların Ukrayna'ya daha fazla destek, Birliğin savunma harcamalarını ve kabiliyetlerini geliştirmek ve müttefiklerle işbirliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Kallas, AB'nin kolektif savunma bütçesinin Rusya'nın çok gerisinde kaldığına dikkati çekerek savunma harcamalarında önemli bir artış çağrısında bulundu.

"Geçen yıl üye devletler Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) ortalama yüzde 1,9'unu savunmaya harcarken, Rusya yüzde 9'unu harcadı" diyen Kallas, savunma harcamalarının yetersiz olmasının "saldırganlara tehlikeli bir sinyal gönderdiği" uyarısında bulundu.

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Kallas, "Zayıflık, onları (düşmanları) davet eder. (ABD) Başkan Trump, yeterince harcama yapmadığımızı söylemekte haklı. Yatırım yapmanın zamanı geldi." dedi.

Rusya'nın, ekonomisinin büyük bir kısmını askeri harcamalara ayırdığına dikkati çeken Kallas, "Putin, ofis bütçesinin üçte birinden fazlasını harcıyor. Herhangi bir durma ya da yavaşlama belirtisi göstermiyor. İnsanlar benim Rusya’ya karşı saldırgan bir tavrım olduğunu söylüyor, ben gerçekçi olduğumu söylüyorum." diye konuştu.

YETERİNCE ÇABA SARF ETMİYORUZ



AB'nin yaptırım stratejisinin Rus ekonomisine "zarar verdiğini" ve Moskova üzerindeki ekonomik baskının devam edeceğini dile getiren Kallas, Rusya'ya yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in konuştuğu tek dil, güç dilidir. AB'nin birlikte gücü vardır. AB üye ülkelerinin ekonomileri Rusya'nın ekonomisinden 17 kat daha büyüktür. Bizden birine saldırmadan önce kaybedeceğini ona göstermek için elini zorlamalıyız. Avrupa'nın gücünün temelinde siyasi ve ekonomik birliğimiz yatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya karşı Avrupa'nın "daha fazlasını yapması gerektiğini" aktaran Kallas, "Rusya yenilmez değil. Ukrayna'daki sınırlı toprak kazanımları, sürdürülebilir olmayan yüksek kayıplar ve çökmekte olan ekonomiyle birlikte geliyor. Zaman, Rusya'nın yanında değil ama bizim de yanımızda olması gerekmiyor çünkü henüz yeterince çaba sarf etmiyoruz." eleştirisinde bulundu.

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UKRAYNA'YA DESTEK



"Rusya hepimiz için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor" uyarısında bulunan Kallas, üye ülkeleri Ukrayna'ya yardım ve mali desteği artırmaya çağırdı.

Kallas, "Ukraynalılar hem kendi özgürlükleri hem bizim özgürlüğümüz için savaşıyor. Bize zaman kazandırıyorlar." diye konuştu.

Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarının karşılanması için mühimmat ve hava savunma sistemlerinin daha hızlı teslim edilmesi ve Avrupa savunma sanayine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Kallas, askeri üretimin ve hazırlığın arttırılmasının aciliyetine işaret etti.



"Tek bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız yok" diyen Kallas, bunun yerine 27 Avrupa ordusunun birlikte çalışabilmesinin önemli olduğunu ve bunun mümkün olabilmesi için "birleşik bir stratejiye ve daha güçlü bir endüstriyel işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.

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Kallas, AB'nin "parçalanmış savunma sanayisini birleştirme" çağrısı yaparak, Avrupa genelinde silah standardizasyonu yapılmasının maliyetleri düşüreceğini, birlikte çalışabilirliği arttıracağını ve üretimi hızlandıracağını savundu.

AB'nin ABD, NATO ve İngiltere ile olan ilişkilerini "Avrupa'nın güvenliğinin temel taşı" olarak nitelendiren Kallas, Birliğin transatlantik savunma yükünü daha adil bir şekilde üstlenebilmesi için özellikle ABD ile "daha derin bir işbirliğine" ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kallas, NATO ile işbirliğinin öneminin altını çizerek AB'nin çabalarının İttifak'ın çalışmalarını "tekrarlamak yerine tamamlaması gerektiğini" ifade etti.