AB Yüksek Temsilcisi Kallas: 'Putin her türlü barış çabasıyla alay ediyor'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Gyminch formatlı AB Savunma Bakanları Toplantısının girişinde konuştu.

Toplantının gündeminin "Ukrayna'ya askeri yardımlar" olduğunu belirten Kallas, dün Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB temsilciliğinin de hasar aldığına değindi.

Kallas, "Putin her türlü barış çabasıyla alay ediyor. Anladığı tek şey baskı. Yapmamız gereken bu." ifadelerini kullandı.

Bakanların Rusya üzerindeki baskıyı yaptırımlar yoluyla artırma konusunu görüşeceğini dile getiren Kallas, ayrıca "savunma hazırlığı" konusunun da ele alınacağını belirtti.

Kallas, üye ülkelerden kuvvetli oldukları alanlarda somut projelerle nasıl katkı vereceklerini bildirmelerini isteyeceğini kaydetti.

UKRAYNA'YA GÜVENLİK GARANTİLERİ

AB'nin Ukrayna'ya verebileceği güvenlik garantilerinin, bu ülkenin silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim misyonu ve savunma sanayisine destek vermek olduğunu belirten Kallas, "Bugün, herhangi bir barış anlaşması yürürlüğe girdikten sonra hazır olmak için tüm bu misyonların yetki alanlarını nasıl değiştireceğimizi tartışıyoruz. Elbette her üye devlet ne yapacağına veya güvenlik garantilerine nasıl katkıda bulunacağına kendisi karar veriyor." diye konuştu.

Kallas, güvenlik garantilerinin neler olacağına dair bir soru üzerine ise "Bu görüşmeler devam ediyor ancak ateşkes sağlandığında üye ülkeler (Ukrayna ordusuna) eğitim vermek istiyor." dedi.

AB yönetimi, üye ülkelerden Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya'nın liderleri, Ukraynalı ve İngiliz mevkidaşları ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump'la 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Görüşmede, Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.