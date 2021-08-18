MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması
GeriDünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülkesinden kaçan Afganların Avrupa'ya gelişlerinin önlenmesinde Türkiye'nin "çok önemli rol oynayacağını" söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve AB'nin alacağı tutumu değerlendirdi.

"Kabil Havalimanı'nda ilk günkü görüntüleri görünce ülkeden çıkmak için neleri göze aldıklarını anlıyoruz." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Zaten son 3 aydır bir Afgan göçü var. İran, Irak veya Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geliş var ve daha da olacaktır. Bu, bizim transit ülkelerle sıkı şekilde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. İnsanlık krizini önlemek gerekiyor. Burada, Türkiye çok önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye'den geçmeye çalışacak çok insan olacaktır ama bu şimdinin değil, geleceğin endişesidir. Şu anda önemli olan Kabil Havalimanı'nın işlevine başlamasıdır."

Son dakika: İngiltereden Afgan mülteci kararı... Sayıyı açıkladılar
Son dakika: İngiltere'den Afgan mülteci kararı... Sayıyı açıkladılar!

Borrell, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü almasının Batı'nın başarısızlığı olduğuna işaret ederek, "Afganistan'da olanlar, Batı dünyası için yenilgidir. Bunu tüm açıklığıyla görmek ve tanımak cesaretine sahip olmalıyız." dedi.

AB'nin Taliban ile görüşmek zorunda olduğuna ilişkin açıklamasının bazı kesimleri şaşırttığını ama Taliban ile görüşmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Borrell, "Onlarla konuşmak zorundayız. Kabil'in kontrolünü alanlarla konuşmazsak, havalimanı güvenliği için bir yol açamayız." görüşünü savundu.

: İlginizi Çekebilir

Borrell, Afganistan'da AB ülkeleri ile iş birliği yapan Afgan vatandaşlarının ya da hayati tehlikesi olanların tahliye edilmesini bir görev ve sorumluluk kabul ettiklerini, bunun için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

AB'nin Afganistan Temsilcisi'nin halen bu ülkede bulunduğunu aktaran Borrell, Taliban'ın kontrolünde olan Kabil Havalimanı'nda kısıtlı olsa da AB'ye bağlı askeri uçakların tekrardan uçuşlara başladığını belirtti.

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi