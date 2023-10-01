AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kiev’de

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün sürpriz şekilde Ukrayna’nın Odesa kentini ziyaret etmesinin ardından başkent Kiev’e geldi. Borrell, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Borrell yaptığı açıklamada, “Ölen askerlerin anısını onurlandırmak ve şu anda Ukrayna'yı Rusya'nın haksız saldırganlığına karşı savunan ve ortak değerlerimiz için mücadele edenlere destek vermek için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile birlikte Kiev'de bulunmaktan dolayı onur duyuyorum” dedi.

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“UKRAYNA İÇİN UZUN VADELİ GÜVENLİK TAAHHÜTLERİ HAZIRLIYORUZ”

Borrell daha sonra Ukrayna’daki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Borrell, Bakan Umerov ile yaptığı görüşme hakkında, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı hepimiz için varoluşsal bir tehdittir. Bakan Umerov ile yaptığımız ilk yüz yüze toplantıda AB'nin sürekli askeri yardımını ele aldık. Ukrayna'nın daha hızlı şekilde daha fazla silaha ihtiyacı var. Ukrayna için uzun vadeli güvenlik taahhütleri hazırlıyoruz” dedi.