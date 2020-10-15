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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB Yüksek Temsilcisi Borrell karantinada

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB Yüksek Temsilcisi Borrell karantinada
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Avrupa'da COVID-19 salgınına ilişkin tüm göstergeler olumsuz seyrederken Avrupa Birliği Komisyonu’ndan arka arkaya karantina haberleri geliyor.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta Etiyopya’ya yaptığı ziyarete katılan bir kişide korona çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldı. Borrell’in yanı sıra birisi pozitif olmak üzere iki komiser daha karantinada. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçen hafta karantinadaydı. AB Komisyonu üyeleri ve yakın çalışma arkadaşlarına haftada iki kez test yapılıyor.

PARİS’TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Avrupa ülkeleri ikinci dalga etkisinde. Hollanda ve İtalya yeni kısıtlamaları devreye sokarken vaka sayısı 780 bini geçen Fransa önlemlerini genişletiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren başkent Paris dahil 9 şehirde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Almanya’da günlük vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 5 binin üzerine çıktı. Belçika’da ise virüsün frenlenememesi halinde yoğun bakım kapasitesinin gelecek ay aşılmasından endişe ediliyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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