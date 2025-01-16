AB yetkilisi Kallas’tan Doğu Akdeniz iddiası

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Kallas, Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşma imzalanması halinde, AB’nin tavrı sorulduğunda “Bu konuyu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sordum. Böyle bir niyetleri bulunmadığını, temelsiz söylentilerin sözkonusu olduğunu söyledi. Fidan’ın bana söylediklerinden şüphe etmem için hiçbir neden yok” dedi. Kallas “AB böyle bir anlaşmayı engellemek için ne yapmalı” sorusu üzerine de “Yapmayacaklarına dair söz aldım” dedi.

‘İSTİKRARLI SURİYE’

Kallas “Türkiye’nin Suriye’deki rolünden endişe ediyor musunuz” sorusuna ilişkin de “İstikrarlı bir Suriye, hem Türkiye hem komşu ülkeler hem de AB’nin çıkarınadır” ifadesini kullandı. Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma imzalanması ihtimali, Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde gündemin üst sıralarında. Yunan dışişleri kaynakları konu ile ilgili olarak, Suriye’de geçici bir süreç yaşandığını, imzalanacak herhangi bir anlaşmanın yasal sayılamayacağını öne sürmüştü. m Yorgo KIRBAKİ