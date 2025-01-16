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AB yetkilisi Kallas’tan Doğu Akdeniz iddiası

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#Kallas#Doğu Akdeniz#Yunanistan
AB yetkilisi Kallas’tan Doğu Akdeniz iddiası
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan Suriye toplantısında görüştüğü AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ile Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Yunan ‘Ta Nea’ gazetesine, Türkiye-Suriye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kallas, Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşma imzalanması halinde, AB’nin tavrı sorulduğunda “Bu konuyu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sordum. Böyle bir niyetleri bulunmadığını, temelsiz söylentilerin sözkonusu olduğunu söyledi. Fidan’ın bana söylediklerinden şüphe etmem için hiçbir neden yok” dedi. Kallas “AB böyle bir anlaşmayı engellemek için ne yapmalı” sorusu üzerine de “Yapmayacaklarına dair söz aldım” dedi.

‘İSTİKRARLI SURİYE’

Kallas “Türkiye’nin Suriye’deki rolünden endişe ediyor musunuz” sorusuna ilişkin de “İstikrarlı bir Suriye, hem Türkiye hem komşu ülkeler hem de AB’nin çıkarınadır” ifadesini kullandı. Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma imzalanması ihtimali, Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde gündemin üst sıralarında. Yunan dışişleri kaynakları konu ile ilgili olarak, Suriye’de geçici bir süreç yaşandığını, imzalanacak herhangi bir anlaşmanın yasal sayılamayacağını öne sürmüştü. m Yorgo KIRBAKİ

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#Kallas#Doğu Akdeniz#Yunanistan

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