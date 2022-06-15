AB yetkilileri doğalgaz için Bennett’e gitti

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Avrupa Birliği’nin Rus doğalgazından kademeli vazgeçme hazırlığının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ortadoğu’da önemli bir doğalgaz rezervi bulunan İsrail’in kapısını çaldı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Avrupa’nın bu ilgisini ‘iyi haber’ olarak niteledi.

ALTERNATİF ARAYIŞI

İsrail’deki Ben Gurion Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Ursula von der Leyen, Rusya’nın fosil yakıtı Avrupa’ya karşı bir şantaj aracı olarak kullandığını, AB’nin İsrail ile enerji işbirliği imkanlarını değerlendirdiğini söyledi. İsrail’in Mısır’a ulaştırdığı doğalgaz burada sıvılaştırarak gemilerle Avrupa’ya ulaştırılıyor. Rusya, doğalgazına bağımlılığını sona erdirmek isteyen AB, alternatif arayışına girmiş durumda. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin doğalgazın EastMed boru hattıyla Avrupa’ya taşınması planı, pahalı olacağı gerekçesiyle Biden yönetimi tarafından reddedilmişti. Bir diğer olasılık ise İsrail doğalgazının Türkiye’den boru hattı aracılığıyla Avrupa’ya sevkedilmesi.

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Avrupa’nın alternatif doğalgaz tedarikçisi aramasının iyi haber olduğunu belirtirken Lübnan ile deniz yetki alanı konusunda yaşadıkları gerilimi de gündeme getirdi. 1 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin edilen İsrail’in 30 yıllık kendi ihtiyacının en fazla 300 milyar metreküp olacağı tahmin ediliyor.