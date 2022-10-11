AB yeni tedarikçilere yöneliyor Rus gazına bağımlılık yüzde 7.5’e düştü

Haberin Devamı

Enerji alanında Rusya’ya bağımlılığını ortadan kaldırmak için aylardır çeşitli önlemler alan ve kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışan Avrupa Birliği bu doğrultuda önemli bir aşamaya geldi. AB’nin Rus doğalgazına bağımlılığı yüzde 7.5’e düştü.

Gözden Kaçmasın Konaklama vergisi uygulamaya hazır Haberi görüntüle

KADEMELİ AZALTMA

Rus kömüründen tamamen kurtulmayı başardıklarını söyleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Yıl sonuna kadar Rusya’dan alınan petrolün payını da yüzde 10’a düşüreceğiz. Savaşın başlangıcında ithal edilen gazın içinde Rusya’nın payı yüzde 40’tı. 7 ayda bunu yüzde 7.5’e indirdik” dedi. Von der Leyen, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Tallinn’de yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, mevcut oranları, “Rus fosil yakıtlarından güvenilir tedarikçilere geçiş ve yenilenebilir enerjiye yatırım için harcanan devasa çabalar” olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Türkiye yaşlanıyor... A kuşağına iyi hayat arayışı Haberi görüntüle

CEZAYİR’E YAKIN MARKAJ

Azerbaycan ile kapsamlı bir anlaşma yapan AB, yeni tedarikçilere geçiş kapsamında şimdi de Cezayir’i markaja aldı. AB Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson bu ülkede temaslarda bulunurken Brüksel’in hedefi bu ülkenin stratejik ortak haline gelmesini sağlamak.