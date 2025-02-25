AB, yeni Şam’a bazı yaptırımları azalttı

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Brüksel’de bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Suriye’ye yönelik bazı kısıtlamaları askıya aldı. Esnetmede enerji, ulaştırma, finans ve bankacılık sektörlerine odaklanıldı. AB, petrol, gaz ve elektrik de dahil olmak üzere enerji sektöründeki bazı önlemleri askıya aldı. Benzer bir yaklaşım ulaştırma sektörü için de benimsendi. Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları, malvarlığı ve ekonomik kaynakların dondurulmasına ilişkin listeden çıkarıldı. Fonların ve ekonomik kaynakların Suriye Merkez Bankası tarafından kullanılmasına da yeşil ışık yakıldı. AB, yeni Suriye yönetimini yakından izlemeyi sürdürecek. Olumlu gelişme halinde askıya alma adımları devam edecek, aksi takdirde geri adım gündeme gelebilecek. Esad ve yönetimindeki isimlere ilişkin yaptırımları devam ettiren Brüksel, ülkeye yönelik silah ambargosunda da herhangi bir değişikliğe gitmedi.