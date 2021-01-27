AB yaptırım taleplerini beklemeye aldı

Ankara’dan yapılan açıklamalar ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin başlaması Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım talepleri konusunda tavır değiştirmesi sonucunu doğurdu. Önceki gün yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, geçen yıl şubatta onaylanan, sondaj çalışmaları odaklı yaptırım listesinin acilen genişletilmesine yönelik herhangi bir karar çıkmadığı gibi, mevcut ortam da dikkate alınarak beklenmesi yönünde karar alındı.

OLUMLU SİNYALLER

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, “Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almadık” yönündeki sözleri toplantının genelindeki havayı özetler nitelikte. İstikşafi görüşmelere ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tartışmalı bölgelerde gemisinin bulunmamasına atıf yapan Maas, “Bunlar uzun süredir beklediğimiz olumlu sinyaller. Bu sinyallerin AB tarafından gelecek yaptırım kararlarıyla gölgelenmemesi gerekir” dedi.

DİYALOĞA ŞANS

AB’de konunun şimdilik yavaştan alınması çok sayıda ülkenin görüşünü yansıtan bir yaklaşım olsa da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, listenin olası bir olumsuzluk halinde hemen genişletilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor. AB kaynakları, listenin genişletilmesi kararının iptali ya da bu konuda bir geri adımın söz konusu olmadığı ancak mevcut ortama ve diyaloğa şans verilmesi gerektiği üzerinde duruyorlar. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de önceki gün, “Teknik birimler bunun üzerinde çalışıyor. Liste hazır değil ama kenara atılmış da değil. Çalışmalar sürüyor” dedi. Listenin genişletilmesi için üye ülkelerin tamamının onayı gerekiyor. Mevcut havanın korunması halinde konunun marttaki AB Zirvesi’ne kadar gündeme gelmesi beklenmiyor.

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerinden ötürü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan iki ismi yaptırım listesine alan AB, geçen aralıkta bu listenin genişletilmesine karar vermişti.

ATİNA, TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Atina, istikşafi görüşmelerin 61’inci turunun, yaklaşık 5 yıllık aradan sonra İstanbul’da gerçekleştirilmesinden memnun. Görüşmenin, önceden planlandığı gibi bir otelde değil de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılması ve daha önemlisi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da katılması, Atina’da ‘olumlu sinyaller’ olarak değerlendirildi. Yunan medyası, Kalın’ın toplantıya katılmasını “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istikşafi görüşmelerde ilerleme sağlanmasını istediğinin sinyali” olarak yorumladı. Kalın’ın sosyal medyadan “Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır” şeklindeki mesajı da, İstanbul’daki toplantının olumlu geçtiğine işaret sayıldı. Heyetlerin yeni tur için mart ayında, AB Zirvesi’nden önce, Atina’da buluşmaları bekleniyor. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)