AB Viyana müzakerelerinden memnun

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İran’ın 2015 nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin sekizinci turu İran ile birlikte Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya’nın katılımlarıyla Avusturya’nın başkenti Viyana’da başladı.

Viyana’da gerçekleştirilen sekizinci tur görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmazken tarafların müzakereye devam etme kararına bağlı oldukları bildirildi.

P4+1 ülkelerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu görüşmelere başkanlık eden AB Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora tarafların müzakereye devam etmesinde mutabık olmasından AB olarak memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

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Mora, sürecin kesilmemesi ve devam etmesinin değerli olduğunu ancak sonuca varmanın haftalar alabileceğini belirtti.

İran’ın nükleer çalışmaları nedeniyle ABD tarafından uygulanan ambargoların kaldırılması amacıyla İran’ın Batı ile yeniden diyalog kurmasının yollarının arandığı görüşmelerde AB ve İranlı temsilcilerin ABD’nin de kabul edeceği ve İran’a uygulanan ambargoların kaldırılmasını sağlayacak bir anlaşma sağlanmasını hedefliyor.

Kısa adı JCPOA olan nükleer anlaşmasından ilk olarak Trump yönetimi çekildiğini açıklamıştı. Son olarak ABD-İran gerginliği sırasında İran’ın da anlaşmadan çekildiğini açıklaması üzerine AB, İran’ın yeniden anlaşmaya uymaya geri dönmesi için girişimlere başlamıştı.