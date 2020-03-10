AB vicdanını rahatlatıyor

Türkiye’nin gitmek isteyene engel olunmayacağını açıklamasının ardından Yunanistan kapılarına dayanan göçmenler, Avrupa Birliği’nde (AB) paniğe neden olmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında kalan çocuklara gerekli bakımın sağlanması için üye ülkelerden yardım talep ettiğini söyledi. Bunun üzerine Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Finlandiya ve Almanya’nın ülkelerine 14 yaş altında refakatsiz sığınmacı çocuk almayı kabul ettiğini duyuran Von der Leyen, daha fazla yardımın da gerekli olduğunu açıkladı. Sınırdaki ‘baskı’nın azaltılması gerektiğini ifade eden Von der Leyen, “Üstlendikleri yük nedeniyle hem Türkiye’ye hem de Yunanistan’a destek sağlamalıyız” dedi.

HASTA ÇOCUKLAR ÖNCELİKLİ

Almanya koalisyon hükümeti de Yunanistan’daki kamplarda, özellikle de adalardakilerde bulunan çocuk sığınmacıların ülkeye girişine izin vereceğini açıkladı. Karara göre, bin 500 çocuk Almanya’ya kabul edilecek. Almanya, tıbbi tedaviye ihtiyacı olan, refakatçısı bulunmayan, 14 yaşından küçük çocukları kabul edecek. Berlin, bu süreçte kızlara öncelik vermeyi planlıyor.