AB ve Ukrayna'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

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Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketinin detaylarının ele alındığı aktarıldı. Görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmenin ana odak noktası, ülkemizdeki güvenlik riski durumunu azaltmak için uluslararası siyasi ve diplomatik çabaların koordinasyonuydu” ifadeleri kullanılarak, Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanacak yüksek ekonomik, politik ve güvenlik konularında geniş çaplı yaptırım paketi hazırlık sürecinin görüşüldüğü açıklandı.

Zelenskiy görüşmede, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının AB için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, Rusya’nın bir saldırı durumunda ağır ekonomik bedeller ödemesi gerektiğinin de altını çizdi.

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Zelenskiy, Rusya’ya ödetilecek bu bedellerin saldırıdan sonra değil, saldırı niyeti sürecinde saldırı başlamadan ödetilmesinin de ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Zelenskiy, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada tüm AB üye devletlerinin birliğini sürdürmesinin önemli olduğunu kaydederek, "Ukrayna provokasyonlara boyun eğmeyecek, ancak ortaklarıyla birlikte sakin ve sabırlı olacaktır" dedi.

Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel’e hitaben, “Size ve diplomatları ülkemizde kalan ve görevlerini yaparken bize destek olan AB ülkelerinin liderlerine minnettarım" dedi.