AB ve NATO’da Lukaşenko alarmı

Bazı ülkeler, olayı devlet korsanlığı ve terörü olarak nitelerken sızma olmasın diye cep telefonsuz yapılan oturumda, AB hava sahasının Belarus havayolu şirketlerince kullanılmasının ve uçaklarının AB havalimanlarına inişlerinin yasaklanmasına karar verildi. Aynı şekilde, AB havayolu şirketlerinden de Belarus hava sahasını kullanmamaları istendi. Bu ülkeye yönelik mevcut yaptırım listesinin genişletilmesi, ekonomik alanda hedef odaklı yaptırımlar uygulanması da AB kararları arasında yer aldı. Benzeri görülmemiş ve kabul edilemez olarak nitelenen olayın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından soruşturulması çağrısı yapan AB liderleri, Belarus’un eylemini kınarken Roman Protaseviç ve Sofia Sapega’nın serbest bırakılmasını istedi.

NATO’NUN DA GÜNDEMİNDE

Zirve başlamadan önce Belarus’un AB Daimi Temsilcisi Alexandr Mikhnevich, Dış İlişkiler Servisi’ne çağrılarak uçağın zorla indirilmesi ve Roman Protaseviç’in gözaltına alınması güçlü şekilde kınandı. Konunun bugün NATO’ya üye ülkelerin daimi temsilcileri tarafından da ele alınması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önceki gün yaptığı açıklamada, yaşananın “uluslararası soruşturma gerektiren ciddi ve tehlikeli bir olay olduğunu” belirtmişti.

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