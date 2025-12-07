AB ve BM'den Benin'deki darbe girişime kınama

Haberin Devamı

BM Stratejik İletişim ve Kamu Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Leonardo Santos Simao’nun, bugün Benin’de bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini derin bir endişeyle takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, Simao’nun Anayasa'yı ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden ve ülkenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturan bu girişimi "şiddetle kınadığı" ifade edildi.

Ayrıca Simao’nun, darbe girişiminin engellendiğine ilişkin haberleri memnuniyetle karşıladığı, Benin hükümetine, Cumhurbaşkanı Patrice Talon’a ve Benin halkına yönelik desteğini yinelediği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, BM Batı Afrika ve Sahel Ofisi'nin (UNOWAS) bölgesel ortaklarıyla koordinasyon içinde, Benin'in barış, demokrasi ve istikrarı güçlendirme çabalarını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandırarak, "hükümetin feshedildiğini" duyurmuş ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" duyurmuştu.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou ise "Silahlı Kuvvetler ve onların komuta kademesinin verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve girişimin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." demişti.

AB: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Birliğin Batı Afrika ülkesi Benin'deki darbe girişimini şiddetle kınadığını bildirdi.

Hipper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Benin'de anayasal düzene saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Benin halkıyla dayanışma mesajı veren Hipper, "AB, 7 Aralık'ta Benin'in kurumlarını ve demokratik hükümetini istikrarsızlaştırma girişimini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

