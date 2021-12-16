AB ‘üzülerek’ başlık açamıyor

Haberin Devamı

‘Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaşmayı sürdürdüğünün üzülerek not edildiğinin’ belirtildiği belgede, daha önce alınmış kararlara atıf yapılarak, müzakerelerin durduğu ve başlık açılmasının ya da kapatılmasının söz konusu olmadığı hatırlatıldı.

AB’nin, açık ve samimi diyalog, ortak sınamaları ele alma ve müşterek faydaya dayalı temel alanlarda işbirliği taahhüdüne bağlı olduğunun belirtildiği bildiride, Türkiye’nin 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapma ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devam eden çabalarına teşekkür edildi. Doğu Akdeniz’deki gerginliğin düşmesinden duyulan memnuniyet de bildiride yer buldu.

Metinde, tüm AİHM kararlarını uygulama çağrısına yer veren AB, piyasa ekonomisinin işleyişi konusundaki endişelerin sürdüğünü belirtti. Türkiye’ye Gümrük Birliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlatan AB, dış politika alanında uyum çağrısı yaptı. Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüme tam olarak bağlı olduğunu belirten AB, yerleşime kapalı Maraş konusunda atılan adımlardan geri dönülmesini istedi.