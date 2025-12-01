AB üyesi ülkeler SAFE planlarını sundu

Haberin Devamı

AB Komisyonu'nun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Kubilius, 19 ülkenin program kapsamındaki ulusal savunma planlarını AB Komisyonu'na sunduğunu ifade etti.

15 ülkenin planında Ukrayna'ya desteğe de yer verdiğini ve bunun "beklenenden fazla olduğunu" belirten Kubilius, SAFE'in AB'nin savunma hazırlığı ve sanayi altyapısı için "hayati önem" taşıdığını kaydetti.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier de Brüksel'deki günlük basın toplantısında, bundan sonraki adımın planların Komisyon tarafından değerlendirilmesi olduğunu belirtti.

ÜYE ÜLKELER RAPORLAR SUNACAK

SAFE kapsamındaki Ukrayna'ya desteğin Komisyon tarafından takip edileceğini aktaran Regnier, üye ülkelerin Komisyon'a projelerin nasıl ilerlediğini içeren raporlar sunacaklarını ve bunlara bağlı olarak daha fazla tutarı söz konusu ülkeye aktaracaklarını belirtti.

Program kapsamında finansmandan pay alan 19 ülke şöyle: Polonya, Romanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Belçika, Litvanya, Portekiz, Letonya, Bulgaristan, Estonya, Slovakya, Çekya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İspanya, Finlandiya, Yunanistan ve Danimarka.

AVRUPA'NIN SAFE PLANI

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı "savunmada 2030 hedefleri"nin bir parçası olan SAFE, 29 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Buna göre AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

AB'ye aday ülkeler ve İngiltere gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.

9 Eylül'de AB, başvuran 19 üye ülke arasında 150 milyar avroluk savunma fonunun ön dağıtımının yapıldığını duyurmuştu.

En yüksek payı 43 milyar 734 milyon avro ile Polonya alırken Fransa'ya 16 milyar 217 milyon avro, İtalya'ya 14 milyar 900 milyon avro pay ayrılmıştı.