AB üyesi 11 ülke, Birlik içinde seyahat ve dolaşım özgürlüğünü görüştü

Birlik üyesi, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Portekiz, Slovenya ve Kıbrıs Rum kesimi dışişleri bakanları video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, dolaşım ve seyahat özgürlüğünün Avrupa projesinin temel parçası olduğuna değinilerek, hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşların serbest dolaşım haklarının yeniden sağlanmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, salgın döneminde olunmasına rağmen Avrupa’nın daha fazlasını yaparak seyahat özgürlüğünün güvence altına alınması için çaba sarf etmesi gerekti ifade edildi.

Görüşmeye katılan 11 ülkenin üzerinde anlaştığı başlıklara da yer verilen açıklamada, "AB üyesi ülkeler arasında koordine edilen ve üzerinde anlaşmaya varılan aşamalı adımlardan oluşan bir yaklaşımın, sınır dışı seyahatin kademeli olarak normalleştirilmesini sağlamanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz." görüşüne yer verildi.

VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

Açıklamada, görüşmelerde temel yaklaşımın bir yandan virüsün yayılma riskini kontrol ederken öte yandan seyahat imkanlarının sağlanması için yollar aranması olacağı vurgulandı.

Halkların AB içinde serbest dolaşımı kadar ülkelerine sağlıklı dönmelerinin de çok önemli olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu nedenle karantina ve kısıtlama kuralları ile taşımacılık hizmetlerinin yeniden faaliyete geçmesi arasında yakın bir koordine oluşturulması gerekiyor. Bu çerçevede sağlık alanında ortak bir standart ve uygulama ortaya konulması gerekiyor.” değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, dolaşım ve seyahat özgürlüğünün aşamalı olarak sağlanabilmesi için seyahat eden kişinin hem bulunduğu ülke hem de gitmek istediği ülkenin salgına ilişkin benzer olumlu duruma sahip olmasının önemli olduğu belirtildi.

Görüşmede, gelecek haftalarda seyahat özgürlüğünün yeniden sağlandığında yolcuları korumak için gerekli önlemlerin alınması için turizm işletmeleri ve özel sektöre çağrıda bulunularak, halkın güvenli seyahat yapabileceklerine olan inancının tazelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Salgının ülkeden ülkeye faklı etkilerinin olduğu belirtilen açıklamada, dolaşım ve güvenli seyahat özgürlüğünü sağlamak için AB içinde yakın temasın süreceği kaydedildi.