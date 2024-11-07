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AB uyardı: 2024 en sıcak yıl olabilir

Güncelleme Tarihi:

#AB#Copernicus#Sıcak
AB uyardı: 2024 en sıcak yıl olabilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 13:12

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yılının dünya tarihinin en sıcak yılı olabileceği konusunda uyardı. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, “Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor” dedi.

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Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki ‘en sıcak yıl’ olacağı belli oldu.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını kesinleştirdi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, “Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor” dedi.

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#AB#Copernicus#Sıcak

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