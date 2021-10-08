AB ülkelerinin verdiği oturum izni sayısı azaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilirAltın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Futbolda dengeleri değiştirecek adım 14 yıl sonra...Futbolda dengeleri değiştirecek adım! 14 yıl sonra...#Muhammed Bin Selman
Cuma namazı sırasında bomba patladı Çok sayıda ölü ve yaralılar varCuma namazı sırasında bomba patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var#Afganistan
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Merkez Bankası iddiasına yalanlama… Altun: Yalanların dolaşıma sokulması endişe vericiMerkez Bankası iddiasına yalanlama… Altun: Yalanların dolaşıma sokulması endişe verici#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
Türkiyede bir ilk yaşandı Satışlarda önemli gelişmeTürkiye'de bir ilk yaşandı! Satışlarda önemli gelişme#SUV
İçme suyundaki koku harekete geçirdi Korkunç gerçek ortaya çıktıİçme suyundaki koku harekete geçirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı#İçme Suyu
Teklif mektubu iletildi Türkiyeden flaş F-16 hamlesiTeklif mektubu iletildi! Türkiye'den flaş F-16 hamlesi#F-16
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
İlçe felaketi yaşamıştı Yeni görüntüler...İlçe felaketi yaşamıştı! Yeni görüntüler...#Kastamonu
Parayı önden alıyoruz... Yok artık'Parayı önden alıyoruz...' Yok artık!#Büyücülük
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
HABERLERDünya Haberleri

AB ülkelerinin verdiği oturum izni sayısı azaldı

#AB#Oturum İzni#Dünya
AB ülkelerinin verdiği oturum izni sayısı azaldı

2020 yılında 2 milyon 247 bin 362 kişi AB ülkelerinden oturum izni aldı.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 2020 yılında ilk kez oturum izni alanların sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2020 yılında AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2019 yılında toplam 2 milyon 955 bin 495 kişiye ilk defa oturum izni verilirken, bu rakam salgın ve seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerle 2020 yılında 2 milyon 247 bin 362'ye geriledi. Böylece, geçen yıl AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24 azaldı. Söz konusu ilk oturum izinleri sayısı 2013 yılından beri artıyordu.

İlk kez oturum izni alanların yüzde 40'ı iş imkanları nedeniyle AB ülkelerine yerleşti. Oturum izinlerinin yüzde 28'i ailevi nedenler, yüzde 21'i uluslararası koruma gibi diğer sebepler ve yüzde 11'i eğitim için sağlandı.

İlgili Haberler:

Altın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'Ve sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'Cuma namazı sırasında bomba patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların büyük çoğunluğunu Ukraynalılar oluşturdu. Bu dönemde AB ülkeleri, Ukrayna vatandaşlarına 601 bin 227, Fas vatandaşlarına 123 bin 445, Hindistan vatandaşlarına 79 bin 273, Suriye vatandaşlarına 73 bin 819, Brezilya vatandaşlarına 72 bin 440, Belarus vatandaşlarına 63 bin 520, Venezuela vatandaşlarına 60 bin 833, Rusya vatandaşlarına 60 bin 702, Çin vatandaşlarına 59 bin 756, Türk vatandaşlarına 58 bin 660 ve Afganistan vatandaşlarına 42 bin 348 ilk oturum izni sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Oturum İzni#Dünya