AB ülkelerini dehşete düşüren teklif! Yunanistan: Kimse uzun süre dayanamaz

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından derinleşen enerji krizinin ortasında, gaz fiyatlarına bir üst sınır getirilmesi Avrupa için son zamanların en tartışmalı konularından biri oldu.

TAVAN FİYAT İÇİN TEKLİF BELLİ OLDU: 275 EURO

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün uzun zamandır merakla beklenen teklifini açıkladı ve doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamayı planladıklarını duyurdu.

Olağanüstü önlem, gaz piyasalarında aşırı dalgalanma ve yaygın spekülasyon vakalarına karşı bir güvenlik kalkanı olarak görülüyor.

TATSIZ BİR TOPLANTI OLACAK

AB'ye üye 27 ülkenin enerji bakanları, komisyonun teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler. Ancak CNBC’ye konuşan AB yetkilileri bu toplantının tatsız geçeceğini düşünüyorlar.

BELİRLENEN FİYAT BAZI ÜLKERİ DEHEŞETE DÜŞÜRDÜ

CNBC'de yer alan haberde teklife bir avuç ülkenin yeşil ışık yaktığı, bazı ülkelerinse belirlenen tavan fiyat karşısında dehşete düştükleri belirtildi.

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Doğal gaz fiyatlarına tavan fiyat belirlenmesi fikrini ilk başta Polonya, Yunanistan, Belçika ve İspanya desteklemişti.



Hollanda ve Almanya ise söz konusu önlemin faydaları konusunda daha şüpheci bir yaklaşım sergilemişti.



Ancak teklif edilen 275 Euro'luk tavan fiyatı bu ülkeleri de memnun etmedi. Yunanistan Çevre ve Enerji bakanı Kostas Skrekas CNBC’e yaptığı açıklamada,"275 Euro'luk teklif,bir tavan fiyat değil. Kimse bu kadar pahalı fiyattan gaz almaya uzun süre dayanamaz. 150-200 Euro arası bir tavan fiyatın daha gerçekçi olacağına inanıyoruz” dedi.

27 ÜLKEYİ BİR ARAYA GETİREBİLECEK Mİ?

Pratikte uygulanması zor gibi görünen üst sınır uygulamasının, 27 ülkenin tamamını bir araya getirebileceği düşünülüyor.

Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson dün düzenlediği basın toplantısında, teklifin 'dengeli' olduğunu ve aşırı yüksek fiyatların önüne geçeceğini söyledi.

Avrupa doğalgaz fiyatları dün akşam megavatsaat başına 124,5 Euro'dan kapandı.