AB ülkeleri Güney Kıbrıs’ta toplandı

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Liderler mültecilerin AB sınırları dışında durdurulmasına odaklandı. Rum lider Nikos Hristodulidis’in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Malta Başbakanı Robert Abela, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı. Zirvenin sonuç bildirisinde mülteci krizinin AB’ye yönelik en büyük meydan okuma olduğu vurgulandı. İnsan kaçakçılığıyla daha etkin mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

FİLİSTİN DEVLETİNE DESTEK

Zirveye katılan ülkeler, İsrail-Filistin sorununa dair iki devletli çözüm formülüne de destek verdi, Gazze’de Filistinlilere insani yardım yollarının açılmasını talep etti. MED-9 ülkeleri, BM askerlerine yönelik saldırıları da kınadı.