AB Ukrayna’ya silah Yağdırıyor

Haberin Devamı

Son günlerde özellikle Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya gönderilen ve gönderilmesine karar verilen silahlarda belirgin bir artış söz konusu. Silah çağrılarına verilen yanıtlarda üç tarihi gelişme de yaşandı. Almanya çok uzun bir süredir çatışma alanlarına ateşli silah göndermeme politikası izliyordu. Önceki gün alınan kararla bu politikadan U dönüşü yapıldı. Tarafsız İsveç, Ukrayna’ya 5 bin tanksavar füze gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği de tarihinde ilk kez bir ülke için silah alımını finanse etme kararı aldı. Bu bağlamda 450 milyon Euro’luk bir pakete onay verildi. AB ülkelerinin Ukrayna’ya savaş uçağı sağlamaları da gündemde.

TANKSAVAR FÜZELERİ

Alman hükümeti, Ukrayna’ya bin tanksavar füze, 5 yüz Stinger hava savunma füzesi gönderiyor. Berlin, Hollanda ve Estonya’nın kendisinden aldığı bazı silahları Ukrayna’ya göndermelerine de onay verdi. Bu çerçevede, Almanya’dan alınan 400 adet RPG Hollanda, 9 Howitzer topu ise Estonya tarafından Ukrayna’ya gönderilecek. Ukrayna’ya gönderilecek silahlar arasında tanksavar ve hava savunma füzeleri önemli yer tutuyor. Çok sayıda ülke Stinger ve Javelin füzeleri gönderme kararı aldı. İngiltere 2 bin tanksavar füze gönderirken Baltık ülkeleri ve Polonya tercihlerini Ukrayna’nın uçaklara karşı savunmasını güçlendirmekten yana kullandılar. Binlerce makineli tüfek, el bombası ve mühimmat da Ukrayna yolunda. Bazı ülkeler ise Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık askeri yardımı onaylayan ABD gibi mali yardım yolunu seçtiler. Silah sevkiyatı hız kesmeksizin sürerken acil insani yardım da devreye girmeye başladı. Türkiye, tercihini Ukrayna’ya aralarında gıda malzemesi ve çadırların da bulunduğu acil insani yardım göndermekten yana kullandı.