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AB, Ukrayna ve Moldova’yla müzakerelerin başlamasına resmi onay verdi

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#AB#UKRAYNA#Moldova
AB, Ukrayna ve Moldova’yla müzakerelerin başlamasına resmi onay verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 17:45

AB’den Ukrayna ve Moldova’yla müzakerelerin başlamasına resmi onay geldi.

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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova’nın Batı ülkelerine daha fazla yaklaşması ve Rusya etkisinin azaltılması amacıyla iki ülke ile üyelik müzakerelerinin resmi olarak başlaması kararı aldı.

AB dönem başkanı Belçika tarafından yapılan açıklamada, üyelik müzakerelerinin 25 Haziran’da Lüksemburg’da başlamasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Konsey, Ukrayna ve Moldova ile Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine ilişkin müzakere çerçevesini de içeren AB'nin ortak tutumunu onayladı. Müzakereler, 25 Haziran Salı günü Lüksemburg’da başlayacak. Ukrayna ile yapılacak müzakereler yerel saatle 15.30’da (TSİ 16.30), Moldova ile müzakereler ise yerel saatle 18.00’da (TSİ 19.00) başlayacak” denildi.

Ukrayna, Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde savaş başlatmasından kısa bir süre sonra AB’ye başvurmuştu. AB’ye üye 27 ülkenin liderleri geçtiğimiz yıl Ukrayna ve Moldova’nın AB’ye katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda mutabakata varmıştı. Aday ülkelerin AB’ye üye olabilmeleri için bir dizi ekonomik ve siyasi düzenlemeleri yerine getirmesi gerekiyor.

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#AB#UKRAYNA#Moldova

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