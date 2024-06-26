×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

AB Ukrayna ve Moldova ile müzakere başlattı

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Moldova#Gazetehaberleri
AB Ukrayna ve Moldova ile müzakere başlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

Avrupa Birliği, Lüksemburg’da düzenlenen hükümetlerarası konferanslarla Ukrayna ve Moldova’yla tam üyelik müzakerelerini resmen başlattı.

Haberin Devamı

Teknik boyutundan çok siyasi yanı ve uluslararası konjonktürün şekillendirilmesiyle öne çıkan adımın örneğine pek rastlanmayan hızda bir sürecin ardından gelmesi dikkat çekiyor. AB, savaşta olan bir ülkeyle müzakerelere başlayarak bir ilke de imza attı.

SEKİZ ADAY ÜLKE

Ukrayna’nın sürece hazır olmadığına dair yorumları sıkça duymak mümkün. Bu yorumların en açık şekilde dile getirildiği AB ülkesi ise ay başında dönem başkanlığı koltuğuna oturacak olan Macaristan. Sürece zoraki yeşil ışık yakan Macaristan’ın Avrupa İşleri Bakanı Janos Boka, “Ukrayna katılım kriterlerini karşılamaktan çok uzak” dedi. Şubat 2022’de üyelik için başvuran, Haziran 2022’de aday ilan edilen, Aralık 2023’te müzakerelere başlaması kararı alınan Ukrayna’nın üyelik sürecinin aynı hızda olması beklenmiyor. AB’yle üyelik müzakeresi yürüten ya da bu yönde karar alınan ülke sayısı sekize yükseldi. Türkiye’nin süreci 19’uncu yılında.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Birliği#Moldova#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!