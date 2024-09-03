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AB uçuş güvenliği için kural değiştirdi: Uçakta sıvı limiti 100 ml

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#AB#Avrupa Birliği#Uçak
AB uçuş güvenliği için kural değiştirdi: Uçakta sıvı limiti 100 ml
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 07:00

Avrupa Birliği uçak seyahatlerinde kabin bagajlarında bulundurulabilecek azami sıvı miktarını 125 ml’den 100 ml’ye indirdi. Düzenlemeye göre şeffaf bir plastik torba ya da şişe içinde bulunması gereken sıvıların çantalardan çıkarılmasına ise gerek olmayacak.

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Önceki gün yürürlüğe giren uygulamaya göre sıvı ve jel formatındaki ürünlere sürülebilir peynirler de dahil edildi. Ancak ilaçlar ve sıvı bebek mamaları bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Yeni kurallar Avrupa Birliği genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacak. El bagajlarındaki 100 ml kuralı aslında AB tarafından 2006 yılında getirilmiş ancak aradan geçen sürede yeni nesil bagaj tarayıcı cihazların kullanılmasıyla birlikte gevşetilmişti. Ancak Avrupa Birliği içinde gittikçe yaygınlaşmaya başlayan yeni cihazlara yönelik şüphelerin devam etmesi nedeniyle düzenleme tekrar yürürlüğe girdi.

GÜVENİLİRLİK SORUNU

Son yıllarda bagajların üç boyutlu taramasını saniyeler içinde gerçekleştirebilen ve çantalardaki sıvı miktarını gösteren bir tarama teknolojisi kullanılmaya başlanmıştı.

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13 AB ülkesinde toplam 350 noktada kullanıldığı belirtilen bu cihazlar, Tomografi sistemi gibi çalışıyor. AB yönetimi, cihazların tam güvenilirliği kanıtlanana kadar 100 ml kısıtlamasını yürürlükte tutmayı planlıyor.

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#AB#Avrupa Birliği#Uçak

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