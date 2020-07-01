AB, Türkiye’ye sınırı açmadı

Türkiye’nin, iki haftada bir güncellenecek ve kriterlerin tutması halinde genişletilecek sonraki listelerde yer almasına yönelik temaslar sürüyor. Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’da ikamet edenler bugünden itibaren AB ülkelerine kısıtlamasız giriş yapabilecek. Çin de AB ülkelerine sınırları açması şartıyla bu listeye dahil edilecek. Listede yer almayan ülkeler için sadece istisnai ve zorunlu seyahatlere izin verilecek. İstisna kapsamına eğitim amacıyla AB’ye gelecek olanlar da eklendi.