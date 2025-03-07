AB, Türkiye'nin de aralarında olduğu 5 NATO ülkesi ile işbirliğini artırmak istiyor

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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı ile ilgili paylaşım yaptı.

Costa, bu sabah video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir'i dün Brüksel'de düzenlenen Ukrayna ve Avrupa'nın savunması konulu zirveyle ilgili bilgilendirdiklerini belirtti.

"Benzer düşünen NATO ortaklarıyla işbirliğimiz uluslararası güvenlik için hayati önem taşıyor. Ukrayna için de. Savunma konusundaki ortak çabalarımızı artırmak için de." ifadelerini kullanan Costa, "Avrupa'daki ve Atlantik'in ötesindeki ortaklarımızla birlikte Ukrayna'yı desteklemek adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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Von der Leyen de Avrupa halkının savunulması ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliği için hazırladıkları "Rearm Europe" ismi verilen savunma planıyla bu alanda çabaları hızlandırdıklarını bildirdi.

Videokonferans toplantısına von der Leyen ve Costa'nın yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.

KOORDİNASYON SÜRECEK

Bir AB yetkilisi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda Costa'nın Ukrayna, von der Leyen'in ise savunma konularına odaklanarak liderlere zirvenin sonuçlarıyla ilgili bilgi aktardığını belirtti.

Yetkili, "Katılımcı ülkeler bu girişimi memnuniyetle karşıladılar ve ortaklar arasında yakın koordinasyonun önemini vurguladılar. Ukrayna'yı destekleme ve savunma alanındaki iş birliğini artırma konusunda ortak çabalara katkıda bulunma kararlılıklarını ifade ettiler. Ayrıca NATO'nun önemini ve tüm çabaları tamamlayıcı olmasına duyulan ihtiyacı vurguladılar." ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, Costa'nın bu formattaki koordinasyonun süreceğini taahhüt ettiğini kaydetti.

Dün yapılan olağanüstü zirvenin sonuç bildirisinde "AB Konseyi, benzer şekilde düşünen AB dışı ortaklarla birlikte çalışmanın önemini vurgulamaktadır." ifadesi yer almıştı.