AB, Türkiye kararını haziranda verecek

Zirveye ilişkin taslak sonuç bildirisinde haziranda yeni kararlar alınacağına işaret ediliyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan raporun not edildiğinin vurgulandığı belgede, istikrarlı ve güvenli bir Doğu Akdeniz’in ve Türkiye’yle işbirliği ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler geliştirilmesinin AB’nin stratejik çıkarına olduğunun altı çiziliyor.

AÇILIMLAR OLABİLİR

Belgeye göre, gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik müzakere yetkisi üzerinde çalışılması, yüksek seviyeli diyalog toplantılarına yeni alanları da kapsayacak şekilde yeniden başlanması ve AB Komisyonu’nun kişiden kişiye teması güçlendirecek yöntemler üzerinde çalışması AB’nin ilk angajman konularını oluşturacak. Türkiye’nin 4 milyon kadar Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasının takdir edildiği taslakta, AB’nin mali desteği sürdürme konusunda anlaştığı mesajı veriliyor.

Sonuç bildirisi taslağında provokasyonların yenilenmesi ve uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemler durumunda AB’nin kendi ve üyelerinin çıkarlarını korumak için elindeki unsur ve opsiyonları kullanmakta kararlı olduğu belirtiliyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi daha şimdiden metni kabul etmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara