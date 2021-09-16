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AB: Türkiye ile çalışmayı sürdüreceğiz

#Avrupa Birliği#Ursula Von Der Leyen#Türkiye
AB: Türkiye ile çalışmayı sürdüreceğiz
Güven ÖZALP

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir yıllık icraatlarını ve gelecek vizyonunu anlattığı “AB’nin Durumu” konuşmasında Türkiye konusunda son dönemde iyice yerleşen ‘önemli ortak ve komşu’ anlayışını pekiştiren bir vurguyu tercih etti.

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Batı Balkan ülkelerine, katılım konusunda güçlü sinyal gönderen VDL, AB adayı ve üyelik müzakeresi yürüten bir ülke olmasına rağmen Türkiye’yi ‘ortaklık’ kapsamında değerlendirdi. VDL, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmasında, “Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutlarında çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

SAVUNMA İÇİN ZİRVE

Zaman zaman gündeme gelse de fazla bir ilerleme kaydedilemeyen Avrupa savunması da VDL’nin konuşmasının unsurları arasında yer aldı. Özellikle Afganistan’daki son gelişmeler ışığında tekrar ısıtılan bu fikir önümüzdeki yıl gündemin üst sıralarında yer alacak. ‘Avrupa Savunma Birliği’ oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu belirten VDL, gelecek yıl Fransa’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa savunması konusunda zirve toplayacaklarını söyledi. VDL, “Avrupa için bir üst seviyeye terfi etme zamanı” diye konuştu.

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#Avrupa Birliği#Ursula Von Der Leyen#Türkiye