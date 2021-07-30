MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye'nin acısını paylaşıyor
GeriDünya AB Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye'nin acısını paylaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Şaduman UNUTMAZ/ DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

AB Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye'nin acısını paylaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye'nin acısını paylaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nca orman yangınlarıyla ilgili "Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor" açıklaması yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu'nun Twitter'daki hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" mesajı paylaşılarak, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Türkiye’nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin bir üzüntü duyuyoruz. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye’nin acısını paylaşıyor" denildi.

AB Türkiye Delegasyonu: AB Türkiyenin acısını paylaşıyor

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi