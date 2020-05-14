AB turizmi de kademeli açacak

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan turizmi yeniden canlandırma çabası içinde olan Avrupa Birliği, öneri niteliğinde yol haritası hazırladı. AB Komisyonu tarafından açıklanan yol haritasının en önemli hedeflerinden biri Avrupa’daki turizm açısından kilit önemdeki, kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen Bölgesi’nde iç sınırlara yönelik kontrollerin ve seyahat sınırlamalarının aşamalı şekilde kaldırılması. AB, dış sınırların ise zaruri seyahatler dışında 15 Haziran’a kadar kapalı kalmasından yana.

İŞTE BAZI ÖNERİLER

AB Komisyonu, kısıtlamaların öncelikle genel risk profili, epidemiyolojik durumu, hastane, izleme ve test kapasitelerinin de aralarında olduğu salgınla mücadele olanakları benzerlik gösteren ülkeler arasında kaldırılmasını istiyor. Kısıtlamaların kaldırılması konusunda koordinasyon içinde hareket edilmesini talep eden AB’nin bazı önerileri şunlar:

Şirketlerden toplu taşıma araçlarında daha az yolcu taşımaları talep edilebilecek. Bu mümkün olmazsa farklı önlemler alınacak. Örneğin uçaklarda orta koltukların boş bırakılması zorunlu olmayacak ancak maske takmak zorunlu olacak.

Toplu taşıma araçlarında, otellerde havalandırma sistemleri daha güçlü çalıştırılmalı, filtrelerle güçlendirilmeli.

Düzenli şekilde dezenfekte edilecek araçlarda gıda ve içecek satışı yasak olmalı.

Güvenlik kontrollerinde, bagaj verme ve almada sosyal mesafe garanti edilmeli. Sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu durumlarda ek önlemler alınmalı.

Yolcular için üye ülkelerden gelen verilerle oluşturulacak, sınır kontrolleri, seyahat kısıtlamaları ve yolculuk koşulları gibi unsurlar içerecek interaktif harita hazırlanacak.

Virüs taşıyanlarla temasın belirlenmesi için geliştirilen dijital izleme uygulamaları gönüllülük bazında olmalı ve sınır ötesinde de çalışacak şekilde tasarlanmalı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Son dönemde sıkça gündeme getirilen yolcu ve turistlere ‘bağışıklık pasaportu’ verilmesi fikrine destek vermeyen AB, ikiden fazla komşu ülkenin kendi aralarında sınırları açarak ‘turizm kümeleri’ ya da komşu olmayan ülkelerin ‘turizm koridoru’ oluşturmasında sıkıntı görmüyor. Bu konuda hazırlığı şimdiden ilerleten hatta tamamlayan ülkeler var. Estonya, Litvanya ve Letonya kendi aralarındaki sınırları 15 Mayıs’tan itibaren açacak. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında düzenleme yapılması için çalışmalar sürüyor. Yunanistan da Kıbrıs, Almanya ve Avusturya ile turizm koridoru oluşturma konusunda temaslarını sürdürüyor.

ALMANYA SEYAHAT PLANINI AÇIKLADI

Avrupa korona kriziyle askıya alınan açık sınır ve seyahat özgürlüğüne geri dönmeye hazırlanıyor. Almanya, Avusturya, Fransa, Lüksemburg ve İsviçre sınırlarını dikkatlice açmaya karar verdi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer yarından itibaren Lüksemburg sınırında kontrollerin tamamen kalkacağını açıkladı.

- Avusturya, İsviçre ve Fransa sınırlarının da açılacağını belirten Bakan Horst Seehofer, rastgele kontrollerin 15 Haziran’a kadar süreceğini açıkladı. Seehofer, Almanya’nın Danimarka sınırını da açmak için hazır olduğunu vurguladı. Ancak Danimarka komşu ülkelerle bu konuda ortak bir çözüme kadar beklemek istiyor. Almanya, Hollanda ve Belçika sınırlarını ise kapatmamıştı. Çek ve Polonya sınırlarında da kontroller yapmıyor.

- İtalya ve İspanya’yı koronavirüsün en yaygın olduğu “Kırmızı ülkeler” olarak nitelendiren Seehofer, bu ülkelere seyahat kontrollerini 15 Haziran’dan sonra da devam ettireceklerini kaydetti. ABD, Rusya gibi Avrupa dışından gelenlere karantina uygulamasına devam edeceklerini belirten Seehofer, Avrupa içindeki seyahatlerde ise karantina uygulamasının kalkmasını yetkili olan eyaletlere tavsiye edeceklerini söyledi. (Celal ÖZCAN / BERLİN)