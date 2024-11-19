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AB Temsilcisi Borrell: Ukrayna okçuları da vurabilmeli

Güncelleme Tarihi:

#ABD#AB#Ukrayna
AB Temsilcisi Borrell: Ukrayna okçuları da vurabilmeli
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:00

ABD yönetiminin Ukrayna’nın Rusya’ya karşı uzun menzilli füzeleri kullanmasına izin vermesi Avrupa Birliği’nin de gündeminde.

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin bu konuda hemfikir olmalarını umduğunu söyledi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR

Füzelerin Rus hedeflerini vurmak için kullanılması konusundaki yaklaşımının bilindiğini söyleyen Borrell, “Ukraynalıların kendilerine sağladığımız silahları sadece okları durdurmak için değil aynı zamanda okçuları vurmak için de kullanabilmeleri gerektiğini defalarca söyledim. Yapılması gerekenin bu olduğuna inanmaya devam edeceğim” dedi. Borrell, üye ülkelerin bu konuda hemfikir olmaması halinde Ukrayna’yı destekleme ihtiyacı doğrultusunda herkesin inandığı şeyi yapacağını ifade etti.

AB’de bu konuda da diğer birçok hassas konuda olduğu gibi görüş ayrılıkları söz konusu. Bazı ülkeler bu tür füzelerin kullanılması için yeşil ışık yakmış durumda bazıları ise henüz bu onayı vermedi. ABD’nin son kararının yeşil ışık yakmayan AB ülkeleri üzerinde etkili olma ihtimali var.                 

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#ABD#AB#Ukrayna

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