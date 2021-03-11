AB: Suriyeli mültecilere yardım sürdürülmeli

Borrell, AB’nin ülke içindeki ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çevre ülkelerdeki Suriyelilere yardımının sürmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ün milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Borrell, “On yılda AB ve üye ülkeler, Suriyelilerin ve ev sahibi ülkelerin desteklenmesi için 22 milyar Euro yardımda bulundu. En büyük bağışçı biziz ve dayanışma göstermeye devam edeceğiz” dedi. ‘Suriye’nin Geleceği’ konulu konferansların beşincisinin 30 Mart’ta yapılacağına dikkat çeken Borrell, “Siyasi bir geçiş olana kadar yaptırımlar sona ermeyecek, normalleşme olmayacak, yeniden inşa çalışmaları desteklenmeyecek. Brüksel’deki konferansın mesajı bu olmalı” diye konuştu.