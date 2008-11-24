AB Suriye ile ortaklık anlaşması imzalıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi AB Komisyonu, Suriye ile Ortaklık Anlaşması'nı yakın zamanda sonuçlandırarak üye devletlerin onayına sunacağını açıkladı.

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Abdullah El Dardari ile görüşen Komisyonun dış ilişkilerden sorumlu üyesi Benita Ferrero-Waldner, yaptığı açıklamada, Lübnan ile diplomatik ilişki kurması ve Türkiye aracılığıyla İsrail ile dolaylı barış görüşmeleri başta olmak üzere Suriye'nin bölgesel politikasındaki olumlu adımları takdir ettiklerini bildirdi.



Bu tür girişimlerin Suriye'yi AB'ye yaklaştıracağını belirten Ferrero-Waldner, bu ülkeyle 2004 yılında hazırlanan Ortaklık Anlaşması'nın hala imzalanamadığını hatırlattı.



Ferrero-Waldner, “Anlaşmayı her iki taraftaki son gelişmelere uyarlayarak sonuçlandırma aşamasındayız. Anlaşmanın yakın gelecekte imzalanabilmesi için nihai metni en kısa zamanda üye ülkelere sunacağım” dedi.

