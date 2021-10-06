AB "Stratejik Pusulasını" Mart 2022'deki güvenlik zirvesinde kabul edecek

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel,AB liderlerinin, dönem başkanı Slovenya'daki gayriresmi akşam yemeği sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler, G20, G7 örnekleri gibi çok taraflılığı desteklediğini, kural temelli uluslararası düzeni savunduğunu belirtti.

Özellikle ABD olmak üzere benzer fikirdeki ortaklarla NATO içinde birlikte çalışmaya devam etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Michel, AB'nin temel varlığının "birliği" olduğunu ifade etti.

Michel, AB'nin son krizlerden ders alarak ve bağımlılıklarını azaltarak gücünü pekiştirmeye olan bağlılığının altını çizerek "Uluslararası düzeyde daha etkili ve iddialı hale gelebilmek için AB, özerk hareket etme kapasitesini artırmaya ihtiyaç duyuyor." tespitinde bulundu.

"Özellikle yarış içinde olduğumuz bir aktör, partner ve sistemik bir rakip olarak Çin karşısında da çıkarlarımızı güdeceğiz." diyen Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Stratejik Pusulayı" kasımda açıklayacağını, Mart 2022'de savunma ve güvenlik konularına odaklanacak AB zirvesinde kabul edeceklerini bildirdi.

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Michel, "Haziran 2022'deki NATO zirvesinden önce NATO ile yeni bir siyasi bildiriye ulaşmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

AB içinde savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edilebilmesi, ortak bir askeri güç oluşturulması gibi konular son yıllarda sıkça tartışılıyor. Bu çerçevede "AB Stratejik Pusulası" adı verilen bir belgenin hazırlıkları sürüyor.

AB liderleri, bugün dönem başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde AB-Batı Balkan Zirvesi'ne katılıyor.