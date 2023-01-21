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AB soruşturma açmıştı... Güney Kıbrıs’tan altın pasaport iptali

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#Avrupa Birliği#Güney Kıbrıs#Pasaport
AB soruşturma açmıştı... Güney Kıbrıs’tan altın pasaport iptali
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Güney Kıbrıs Rum yönetimi ‘altın pasaport’ uygulaması kapsamında 222 kişiye verilen pasaportun iptal edildiğini bildirdi.

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Hükümet yetkilisi Niovi Parisinou, bu rakamın 63 yatırımcı ile eş, çocuk, ebeveyn dahil 159 yakın akrabayı kapsadığı bilgisini paylaştı. Avrupa Komisyonu daha önce ‘altın pasaport’ olarak bilinen yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi programıyla ilgili olarak Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta aleyhine yasal süreç başlatmıştı.

Daha önce yüzlerce kişiye hukuka aykırı olarak dağıtıldığı ortaya çıkan ve uygulamadan kaldırılan program kapsamında, iflasın eşiğine gelen ülke, 9 milyar Euro’nun üzerinde gelir sağladı. Bu kapsamda yüzlerce zengin Rus, Güney Kıbrıs vatandaşlığına geçmişti. Bağımsız bir komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum yönetimi tarafından 2013 mali krizinden itibaren 6 bin 779 kişiye pasaport verildiği bildirilmişti. Pasaportların üçte birlik kısmının ise gerekli kriterleri karşılayamayan yatırımcılara verildiği ortaya çıkmıştı.

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#Avrupa Birliği#Güney Kıbrıs#Pasaport

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