AB, Sırbistan ile Kosova’nın arasını bulamadı

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi Brüksel’de bir araya getiren AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tarafları yapıcı olmamakla suçladı.

‘BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ’

Borrell, sahada gerginliğin artması ve olası şiddet olayları için sorumluluğu Vucic ve Kurti’ye yükleyerek, “Sorunun temeli araç plakalarından çok öte. İki tarafa da açıkça ifade ettim. Böyle devam edemeyiz. Bu krizler kısırdöngüsü bitmeli” dedi. AB’nin sunduğu öneriyi Vucic kabul ederken Kurti reddetti.

ABD: TAVİZ VERİN

ABD, kırılgan olan bölgede zorlukla sağlanan barışı korumak için her iki lideri de taviz vermeye davet ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Şimdi sorumluluk alma ve pragmatik çözümler üretme zamanıdır. Olayların tırmanmasından kaçınılmalıdır” dedi. Kosovalı yetkililer, ülkelerinde yaşayan etnik Sırplardan, Sırbistan araç plakalarını teslim etmeleri gerektiğini, aksi halde 150 Euro para cezası keseceğini açıklamıştı. Brüksel’de krizin çözümsüz kalması sonrası bölgede tansiyonun yükselmesinden endişe duyuluyor.