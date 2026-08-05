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AB Sebta konusunda toplandı… Tablo İspanya’nın lehine döndü

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#AB#Sebta#Sınır Kontrolü
AB Sebta konusunda toplandı… Tablo İspanya’nın lehine döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 07:00

YILLARDIR kural dışı göçle mücadele etmeye çalışan ve bu konudaki politikalarını her geçen gün daha da sertleştiren Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz günlerde Sebta’da yaşanan on binlerce kural dışı geçişi masaya yatırdı.

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Üye ülkelerin içişleri bakanlarının katıldığı toplantı öncesi AB ülkelerinin büyük çoğunluğu İspanya’yı sert şekilde eleştirirken toplantı sonrası tamamen farklı bir tablo oluştu. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya başkanlık eden AB Dönem Başkanı İrlanda’nın İçişleri ve Göç Bakanı Jim O’Callaghan, “AB birlik içindedir ve İspanya’yı desteklemeye, dış sınırlarımızı yasadışı göçten korumaya hazırdır. İspanya’nın Sebta’da gösterdiği hızlı tepkiyi takdir ediyoruz” dedi. İspanya, toplantıda, sınırı kural dışı şekilde geçen 70 bin kişiden çok büyük çoğunluğunun geri döndüğü ve Sebta’dan ana karaya herhangi bir geçiş olmadığı bilgisini verdi. Schengen bölgesinin Sebta’daki gelişmelerden etkilenmediği teyit edildi.

Toplantıdan çıkan sonuçlar, insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadeleye, üçüncü ülkelerde oluşturulması düşünülen geri dönüş merkezlerine ve AB’nin dış sınırlarının güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların hızlandırılıp yoğunlaştırılacağının sinyallerini içeriyor.       

 

 

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#AB#Sebta#Sınır Kontrolü

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